На саммите ЕС принято решение о разработке ограничительных мер в ответ на кибератаки

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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 14:33 18.10.2018 - 14:33

Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Страны ЕС планируют обсудить возможность введения ограничительных мер в ответ на кибератаки, говорится в итоговом коммюнике по итогам саммита ЕС. "Следует продолжать работу над возможностями реагирования и предотвращения кибератак посредством ограничительных мер со стороны ЕС", - отмечается в документе. (ПОСЛЕДУЕТ) 1бф ар пч Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс