На саммите ЕС принято решение о разработке ограничительных мер в ответ на кибератаки
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Страны ЕС планируют обсудить возможность введения ограничительных мер в ответ на кибератаки, говорится в итоговом коммюнике по итогам саммита ЕС.
"Следует продолжать работу над возможностями реагирования и предотвращения кибератак посредством ограничительных мер со стороны ЕС", - отмечается в документе.
(ПОСЛЕДУЕТ)
1бф ар пч
Интерфакс