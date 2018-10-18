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Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Страны ЕС планируют обсудить возможность введения ограничительных мер в ответ на кибератаки, говорится в итоговом коммюнике по итогам саммита ЕС.

"Следует продолжать работу над возможностями реагирования и предотвращения кибератак посредством ограничительных мер со стороны ЕС", - отмечается в документе.

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Интерфакс