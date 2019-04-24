Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 23:00

Брюссель. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Крым и ситуация в Азовском море включены в международный раздел повестки саммита ЕС-Япония, который состоится в четверг в Брюсселе.

"Ожидается, что руководители (ЕС и Японии - ИФ), помимо прочего, обсудят развитие ситуации в соответствующем соседстве ЕС и Японии. Они могут рассмотреть следующие вопросы: Корейский полуостров, соглашение по иранскому атому (Совместный всеобъемлющий план действий), Крым и Азовское море, Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря", - говорится в материалах Евросоюза к предстоящей встрече на высшем уровне.

Основные вопросы повестки - торговля, стратегическое сотрудничество ЕС-Япония и подготовка к саммиту G20 28-29 июня в Осаке.

"Руководители ЕС и Японии намерены подтвердить свою приверженность свободной торговле и международному порядку, основанному на правилах", - сказано в программе саммита.

В ней говорится, что речь пойдет о реализации соглашения о свободной торговле ЕС-Япония и соглашения о стратегическом партнерстве сторон.

Помимо вопросов торгового характера, руководители ЕС и Японии планируют обсудить возможность более тесного сотрудничества в таких областях, как взаимосвязанность, защита данных и климатические изменения.

В программе саммита сообщается, что ЕС будет представлен председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Японию представит премьер-министр страны Синдзо Абэ.

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