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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 18:24 05.07.2018 - 18:24

Вашингтон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - На саммите НАТО, который президент США Дональд Трамп посетит на следующей неделе, особое внимание будет уделено России и ее пагубным действиям, направленным на подрыв демократии, заявила журналистам постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

По ее словам, США также сделают особый акцент на распределении расходов, согласно которому государства-члены Североатлантического альянса обязались увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% от ВВП.

К.Хатчисон пояснила, что НАТО также начнет переговоры с Македонией о присоединении к альянсу, как только Македония и Греция "урегулируют все" вокруг названия бывшей югославской республики.

На осень в Македонии запланирован референдум, на котором граждане смогут проголосовать в поддержку или против соглашения с Афинами о переименовании их страны.

Урегулирование данного вопроса считается принципиально важным для будущего Македонии. Предполагается, что после вступления его в силу греческая сторона перестанет блокировать процесс присоединения Македонии к таким объединениям как ЕС и НАТО.

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Брюсселе.

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