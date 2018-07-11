На саммите НАТО назвали действия России угрозой для евроатлантической безопасности - документ
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Действия России представляют угрозу для евроатлантической безопасности, говорится в заявлении участников саммита НАТО, проходящего в Брюсселе.
"Агрессивные действия России, в том числе угроза использования силы для достижения политических целей, бросают вызов альянсу и подрывают евроатлантическую безопасность, а также международный порядок, основанный на нормах и правилах", - говорится в документе.
Также в документе говорится, что ситуация с евроатлантической безопасностью стала "менее стабильной и предсказуемой" из-за действий России.
"Недавние действия и политические решения России уменьшили стабильность и безопасность, увеличили непредсказуемость, и изменили конъюнктуру безопасности", - говорится в документе.
1мм во
Интерфакс