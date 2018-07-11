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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 18:49 11.07.2018 - 18:49

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Действия России представляют угрозу для евроатлантической безопасности, говорится в заявлении участников саммита НАТО, проходящего в Брюсселе.

"Агрессивные действия России, в том числе угроза использования силы для достижения политических целей, бросают вызов альянсу и подрывают евроатлантическую безопасность, а также международный порядок, основанный на нормах и правилах", - говорится в документе.

Также в документе говорится, что ситуация с евроатлантической безопасностью стала "менее стабильной и предсказуемой" из-за действий России.

"Недавние действия и политические решения России уменьшили стабильность и безопасность, увеличили непредсказуемость, и изменили конъюнктуру безопасности", - говорится в документе.

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