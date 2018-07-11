На саммите НАТО одобрили создание групп по борьбе с "гибридными угрозами" - Столтенберг
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Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Участники саммита НАО одобрили создание групп, которые будут помогать странам-членам альянса в борьбе с гибридными угрозами, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Сегодня мы создаем новые команды по поддержке в борьбе с гибридными угрозами"- сказал Й.Столтенберг.
"Эксперты НАТО будут готовы поддержать союзников в таких сферах, как защита в киберпространстве, борьба с пропагандой и энергетическая безопасность", - добавил Й.Столтенберг.
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Интерфакс