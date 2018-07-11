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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 17:37 11.07.2018 - 17:37

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Участники саммита НАО одобрили создание групп, которые будут помогать странам-членам альянса в борьбе с гибридными угрозами, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы создаем новые команды по поддержке в борьбе с гибридными угрозами"- сказал Й.Столтенберг.

"Эксперты НАТО будут готовы поддержать союзников в таких сферах, как защита в киберпространстве, борьба с пропагандой и энергетическая безопасность", - добавил Й.Столтенберг.

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