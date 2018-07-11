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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 20:01 11.07.2018 - 20:01

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Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Участники саммита НАТО одобрили создание групп, которые будут помогать странам-членам альянса в борьбе с так называемыми "гибридными угрозами".

"Сегодня мы создаем новые команды по поддержке в борьбе с гибридными угрозами", - сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он отметил, что "эксперты НАТО будут готовы поддержать союзников в таких сферах как защита в киберпространстве, борьба с пропагандой и энергетическая безопасность".

"Кроме того, мы договорились создать Центр киберопераций в рамках нашей укрепленной структуры органов военного управления", - добавил генсек Североатлантического альянса.

"Многие вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, стирают границы между миром, кризисом и конфликтом", - объяснил Й.Столтенберг это решение саммита НАТО.

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