На саммите НАТО одобрили создание групп по борьбе с "гибридными угрозами" - Столтенберг
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Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Участники саммита НАТО одобрили создание групп, которые будут помогать странам-членам альянса в борьбе с так называемыми "гибридными угрозами".
"Сегодня мы создаем новые команды по поддержке в борьбе с гибридными угрозами", - сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Он отметил, что "эксперты НАТО будут готовы поддержать союзников в таких сферах как защита в киберпространстве, борьба с пропагандой и энергетическая безопасность".
"Кроме того, мы договорились создать Центр киберопераций в рамках нашей укрепленной структуры органов военного управления", - добавил генсек Североатлантического альянса.
"Многие вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, стирают границы между миром, кризисом и конфликтом", - объяснил Й.Столтенберг это решение саммита НАТО.
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Интерфакс