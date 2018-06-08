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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 7:13 08.06.2018 - 07:13

Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Вопрос о гарантиях безопасности Северной Корее будет обсуждаться на запланированной на 12 июня в Сингапуре встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, подтвердил американский госсекретарь Майк Помпео.

"Президент Трамп и председатель Ким безусловно будут обсуждать гарантии безопасности Северной Корее, установление мирного режима и улучшение отношений между двумя странами", - сказал он на пресс-конференции в госдепартаменте.

При этом М.Помпео напомнил, что Вашингтон "совершенно четко много раз заявлял, что полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова будет единственным приемлемым результатом" встречи.

Он отметил, что "до достижения нашей цели меры, которые мировое сообщество совместно с США предприняли в отношении режима (КНДР - ИФ), будут оставаться в силе, а если дипломатические усилия пойдут в неверном направлении, эти меры будут даже усилены".

В то же время, М.Помпео односложно ответил "нет" на вопрос о том, был ли достигнут прогресс в понимании Вашингтоном и Пхеньяном "денуклеаризации" и на просьбу пояснить, в чем заключается разница в их взглядах.

гк ав

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