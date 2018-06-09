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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 3:19 09.06.2018 - 03:19

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Евросоюз и США в ближайшие две недели сформируют механизм диалога по вопросам торговли для преодоления существующих противоречий, заявил журналистам представитель Франции на проходящем саммите G7.

Разногласия касаются решения президента США Дональда Трампа ввести для европейских партнеров и Канады повышенные ввозные пошлины на сталь и алюминий, что, по мнению наблюдателей, может подорвать союзнические отношения в рамках "семерки".

Хотя в ходе бесед с европейскими партнерами Д.Трамп и приводил цифры, свидетельствующие о том, что США находятся в невыгодном положении в торговле с рядом европейских стран, после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном он не исключил смягчения своей позиции.

"Что-то должно произойти. Думаю, это будет что-то положительное", - завил американский президент.

Э.Макрон, со своей стороны, также отметил: "Думаю, в вопросах торговли есть путь (разрешения проблем - ИФ). Но это путь к достижению прогресса всем вместе".

Саммит "большой семерки" проходит в канадском Квебеке 8-9 июня.

гк гс

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