Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 мая 2018 г. 11:54 19.05.2018 - 11:54

Лондон. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Известные во всем мире актеры театра и кино, спортсмены и шоумены продолжают прибывать в часовню святого Георгия Виндзорского замка, где будет проходить церемония бракосочетания принца Гарри Уэльского и американской актрисы Меган Маркл, сообщает в субботу британская газета "Телеграф".

Первыми из прибывших гостей стали американский актер Джордж Клуни со своей женой Амаль, футболист Дэвид Бекхэм с супругой Викторией, британский актер Идрис Эльба с невестой Сабриной Даур, а также ведущая американских шоу Опра Унфри.

Между тем, близ Виндзорского замка собрались толпы фанатов, которые прибыли сюда рано утром из разных частей Соединенного Королевства. На многих из них надеты вещи, цвета которых соответствуют британскому флагу.

По данным британских СМИ, после свадьбы принц и его избранница получат титулы герцога и герцогини Сассекских.

Церемония бракосочетания принца Гарри и американской актрисы М.Маркл начнется в полдень по местному времени (14:00 МСК).

***/ тэ мф

Neuer Inhalt Horizontal Line