Этот контент был опубликован 8 ноября 2019 г. 12:57

Лондон. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Агентство по защите окружающей среды распространило предупреждения об "опасных для жизни" наводнениях на севере Англии, сообщил в пятницу телеканал Sky News.

Около 120 предупреждений о наводнениях распространены по графствам Йоркшир, Большой Манчестер, Дербишир и Линкольншир.

Еще пять предупреждений о сильных наводнениях объявлены для города Донкастер в графстве Южный Йоркшир.

Власти Донкастера предупредили жителей о необходимости покинуть дома из-за разлива местной реки Дон.

По данным телеканала, из-за проливных дождей уровень воды в реке Дон достиг критической отметки, он составляет более 4,5 метров в населенном пункте Спротборо в Донкастере, что на один метр выше, чем в июле 2012 года, когда река также была переполнена.

Жители 25 домов города Уэрксоп в графстве Ноттингемшир были вынуждены эвакуироваться. В ночь на пятницу сотрудники спасательных служб этого города помогали людям выбираться из затопленных зданий.

Накануне жители 35 домов из предосторожности были эвакуированы в населенном пункте Мэнсфилд.

Отменено движение поездов на линиях между городами Шеффилд и Гейнсборо, Шеффилд и Линкольн, Хебден Бриджен и вокзалом Манчестер Виктория.

1ви ар

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