Иерусалим. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Израильские военные в понедельник начали учения на севере страны, сообщает издание "Йедиот ахронот".
Задачей этих учений является проверка боевой готовности командования Северным военным округом.
Учения будут проходить в Верхней Галилее и продлятся один день.
Израильские СМИ напоминают, что в последние годы армия обороны Израиля регулярно проводит учения, чтобы проверить боевую готовность подразделений и служб экстренного реагирования в случае неожиданного нападения.
На севере Израиля такую угрозу представляет ливанская террористическая организация "Хезболла", отмечает израильская пресса.
1ка ар ки