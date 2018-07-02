На севере Калифорнии бушуют природные пожары
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Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Власти Калифорнии эвакуировали жителей северной части штата из-за бушующих там природных пожаров, передает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.
Число эвакуированных граждан не уточняется.
По информации агентства, пламя охватило уже, по меньшей мере, 142 кв. км на территории калифорнийских округов Йоло, Лейк и Напа.
В сообщении АП отмечается, что сухая, жаркая погода и ветер провоцируют дальнейшее распространение огня.
Информации о пострадавших или жертвах пока не поступало.
1ла ар
Интерфакс