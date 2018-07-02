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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 18:05 02.07.2018 - 18:05

Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Власти Калифорнии эвакуировали жителей северной части штата из-за бушующих там природных пожаров, передает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс. Число эвакуированных граждан не уточняется. По информации агентства, пламя охватило уже, по меньшей мере, 142 кв. км на территории калифорнийских округов Йоло, Лейк и Напа. В сообщении АП отмечается, что сухая, жаркая погода и ветер провоцируют дальнейшее распространение огня. Информации о пострадавших или жертвах пока не поступало. 1ла ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс