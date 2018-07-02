Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Власти Калифорнии эвакуировали жителей северной части штата из-за бушующих там природных пожаров, передает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Число эвакуированных граждан не уточняется.

По информации агентства, пламя охватило уже, по меньшей мере, 142 кв. км на территории калифорнийских округов Йоло, Лейк и Напа.

В сообщении АП отмечается, что сухая, жаркая погода и ветер провоцируют дальнейшее распространение огня.

Информации о пострадавших или жертвах пока не поступало.

1ла ар

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс