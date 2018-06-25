Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 8:56 25.06.2018 - 08:56

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Власти американского штата Калифорния распорядились провести эвакуацию нескольких тысяч человек из-за природных пожаров, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Лесные пожары бушуют на севере штата с субботы. За это время огонь уничтожил десятки строений, в том числе и жилые дома. При этом, спасатели отмечают, что ситуация осложняется сильным порывистым ветром.

В ближайшее время спасатели намерены провести эвакуацию всех жителей населенного пункта Спринг-Вэлли, в котором проживают около 3 тыс. человек.

Для борьбы с природными пожарами задействованы более 230 пожарных, которые используют специальную технику, в том числе вертолеты.

1вл ар

Neuer Inhalt Horizontal Line