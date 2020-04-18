Этот контент был опубликован 18 апреля 2020 г. 9:15

Гонконг. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Жителей северо-востока Малайзии, где сильна вера в сверхъестественное, оставаться дома в условиях сложной эпидемиологической ситуации призывает "привидение", пишет местная пресса.

По вечерам один из местных жителей Мухаммад Урабиль Алиас одевает длинный белый балахон и накладную бороду и распугивает нарушителей карантина, неожиданно появляясь в местах скопления людей.

"Я почитал новости и понял, что умирает все больше и больше людей, вот я и решил напускать на людей страх", - рассказал он журналистам.

Пресса отмечает, что местная полиция приветствовала такой необычный метод пресечения собраний людей.

В настоящее время в Малайзии приняты серьезные ограничительные меры для сдерживания распространения коронавируса. В стране выявлены 5 тыс. случаев заражения, более 80 человек скончались.

1ар др

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