Гонконг. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Жителей северо-востока Малайзии, где сильна вера в сверхъестественное, оставаться дома в условиях сложной эпидемиологической ситуации призывает "привидение", пишет местная пресса.
По вечерам один из местных жителей Мухаммад Урабиль Алиас одевает длинный белый балахон и накладную бороду и распугивает нарушителей карантина, неожиданно появляясь в местах скопления людей.
"Я почитал новости и понял, что умирает все больше и больше людей, вот я и решил напускать на людей страх", - рассказал он журналистам.
Пресса отмечает, что местная полиция приветствовала такой необычный метод пресечения собраний людей.
В настоящее время в Малайзии приняты серьезные ограничительные меры для сдерживания распространения коронавируса. В стране выявлены 5 тыс. случаев заражения, более 80 человек скончались.
1ар др