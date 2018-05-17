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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 19:43 17.05.2018 - 19:43

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате ДТП с участием самосвала и школьного автобуса в штате Нью-Джерси на северо-востоке США, передает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на местную полицию.

Точное число пострадавших, а также пассажиров, находившихся в автобусе в момент инцидента, не уточняется.

Агентство сообщает, что не менее 10 человек были доставлены в близлежащие больницы, однако число раненых может быть больше.

Автобус, в котором находились учащиеся средней школы, двигался в сторону исторического города Ватерлоо-Вилледж, когда произошло столкновение с грузовиком. В результате ДТП оказалась серьезно затронута передняя часть автобуса.

В настоящий момент причина ДТП, а также данные о том, кто именно виноват в столкновении, пока неизвестны.

Тэ эф бп

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