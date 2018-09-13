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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 11:47 13.09.2018 - 11:47

Гонконг. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Филиппинские власти приступили к эвакуации тысяч жителей северо-восточной части страны из-за приближения мощного тайфуна, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Ожидается, что тайфун "Мангхут" обрушится позже на этой неделе, главным образом, на провинцию Кагаян, расположенную на северо-востоке Филиппин.

На территории этой провинции с четверга отменили занятия во всех образовательных учреждениях.

В настоящий момент эпицентр тайфуна располагается в 725 км от Филиппин в Тихом океане. Максимальная скорость порывов ветра в радиусе действия стихийного бедствия достигает 255 км/ч.

Согласно данным государственной метеорологической службе Филиппин, "Мангхут" станет самым сильным тайфуном, ударившим по территории страны в этом году.

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