Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 14:44 26.09.2018 - 14:44

Париж. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Стражи порядка задержали в Страсбурге 18-летнего выходца из Чечни, которого подозревают в подготовке теракта, сообщает радиостанция "Франс блё".

По ее данным, мужчина был задержан еще 18 сентября, однако СМИ стало известно об этом только сейчас.

Сам задержанный обвинения в свой адрес отрицает, однако признал, что искал в интернете информацию об "Исламском государстве" (запрещенная в РФ террористическая группировка - ИФ), но делал это только для того, чтобы получить общую информацию по этой теме.

Французская полиция ранее уже поместила под стражу брата этого задержанного по делу, связанного также с терроризмом. Его подозревают в причастности к нападению в Париже в мае, когда погиб один человек.

1вл эф ки

Neuer Inhalt Horizontal Line