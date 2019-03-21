Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 8:04

Вашингтон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Мощный циклон приближается к северной части Австралии, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Местные власти объявили о введении режима чрезвычайной ситуации.

Спасатели в настоящее время проводят эвакуацию нескольких тысяч человек. Из отдаленных районов людей эвакуируют на вертолетах.

По данным местных метеорологических служб, циклон обрушится в субботу. Ожидается, что скорость порывов ветра будет достигать 260 км/ч.

Стихии присвоена четвертая - предпоследняя по мощности - категория.

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