Вашингтон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Мощный циклон приближается к северной части Австралии, сообщает в четверг агентство Associated Press.
Местные власти объявили о введении режима чрезвычайной ситуации.
Спасатели в настоящее время проводят эвакуацию нескольких тысяч человек. Из отдаленных районов людей эвакуируют на вертолетах.
По данным местных метеорологических служб, циклон обрушится в субботу. Ожидается, что скорость порывов ветра будет достигать 260 км/ч.
Стихии присвоена четвертая - предпоследняя по мощности - категория.
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