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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 3:22 19.03.2018 - 03:22

Пекин. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Депутаты проходящей в Пекине сессии ВСНП утвердили новый состав правительства КНР.

Список вице-премьеров, членов Госсовета и руководителей входящих в Госсовет министерств и ведомств был рекомендован ЦК китайской компартии и предложен законодателям премьером Госсовета Ли Кэцяном.

Вице-премьерами китайского правительства стали Хань Чжэн, Сунь Чуньлань, Ху Чуньхуа, Лю Хэ. Членами Госсовета утверждены Вэй Фэнхэ (по совместительству министр обороны), Ван Юн, Ван И (по совместительству министр иностранных дел), Сяо Цзе, Чжао Кэчжи (по совместительству министр общественной безопасности).

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