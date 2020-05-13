Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 18:32

Брюссель. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Национальный совет безопасности Бельгии решил начать вторую фазу выхода страны из режима изоляции с понедельника 18 мая, объявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе премьер-министр Софи Вильмес.

"Открытие магазинов (11 мая, на первой фазе выхода из изоляции - ИФ) в целом прошло успешно. (...) Но мы, тем не менее, не можем исключать сценарий второй волны. Вот почему мы ежедневно изучаем ситуацию и остаемся готовыми действовать. Национальный совет безопасности принял решение начать вторую фазу выхода из изоляции с 18 мая", - сказала глава бельгийского федерального правительства.

"В системе начального и среднего образования будет постепенное возобновление занятий при соблюдении строгих условий. Детские сады пока остаются закрытыми", - объяснила Вильмес.

Кроме того, откроются музеи и некоторые исторические здания, билеты в которые следует приобретать через интернет или заказывать по телефону.

Парикмахерским, салонам красоты и объектам, предоставляющим услуги, предусматривающие непосредственный контакт с клиентами, разрешат приступить к работе по предварительной записи, без живых очередей.

Рынки смогут частично возобновить работу при условии, что на них будут торговать не более 50 продавцов.

Откроются зоопарки, билеты будут продаваться через интернет или заказ по телефону.

Допускаются коллективные спортивные занятия на открытом воздухе при участии не более 20 человек.

Свадебные и похоронные церемонии могут проходить максимум при 30 участниках. При этом запрещена организация застолий после этих церемоний.

Премьер-министр уточнила, что следующей фазы смягчения ограничений раньше 8 июня не будет. Но уже Национальный совет безопасности решил, что "любые культурные, спортивные, развлекательные мероприятия запрещены до 30 июня".

"Несомненно, возвращения к нормальной жизни этим летом не будет", - предупредила глава правительства Бельгии.

Ранее в среду официальный представитель бельгийской медицинской администрации Ив ван Летем объявил о 202 новых случаях заражения коронавирусом за минувшие сутки, что довело общее число выявленных инфицированных в Бельгии с начала эпидемии до 53981.

Со вторника в стране зарегистрировано 82 летальных исхода, что повысило общее количество смертей среди зараженных COVID-19 до 8843.

За время эпидемии в Бельгии вылечились и выписались из больниц 13937 пациентов.

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