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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 11:41 02.07.2018 - 11:41

*** Насчет того, прибыли ли они к саммиту США-РФ, информации нет

Таллин. 2 июля. ИНТЕРФАКС - В столичном аэропорту Финляндии Вантаа (Vantaa) в воскресенье вечером приземлились два самолета с государственной символикой США, сообщает в понедельник газета Ilta-Sanomat.

Один самолет стоит в деловом терминале аэропорта, другой - на стоянке между взлетно-посадочными полосами так, что их трудно заметить, пишет Ilta-Sanomat.

В полиции Хельсинки не смогли подтвердить, связано ли прибытие самолетов с предстоящей 16 июля встречей президентов США и России.

"Мне об этом ничего неизвестно", - сказал руководитель столичной полиции, слова которого приводит издание.

Со своей стороны в дипмиссии США в Финляндии отказались как-либо комментировать информацию о предстоящем саммите.

"Я извиняюсь, но мы ничего не сообщаем о возможной подготовке к подобным визитам", - отметил пресс-секретарь посольства США Томас Грубиша (Thomas Grubisha).

В минувший четверг в Москве и Вашингтоне было объявлено, что российско-американский саммит пройдет 16 июля в Хельсинки.

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