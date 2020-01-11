Этот контент был опубликован 11 января 2020 г. 10:34

Пекин. 11 января. ИНТЕРФАКС - Жители китайского острова Тайваня завершили голосование на выборах главы администрации, идет подсчет голосов, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Избирательные участки закрылись в 16:00 по местному времени (11:00 по московскому времени). Ожидается, что итоги голосования станут известны вечером в субботу.

На выборах были представлены кандидатуры нынешнего руководителя Тайваня Цай Инвэнь, представляющей Демократическую прогрессивную партию, и Хань Гоюя, выдвиженца от партии Гоминьдан. По предварительным данным, Цай Инвэнь пока лидирует в голосовании, отмечают СМИ.

Цай Инвэнь, которая возглавила Тайвань в мае 2016 года, выступает за провозглашение независимости острова.

Хань Гоюй, мэр города Гаосюн, известен как сторонник более тесных отношений с материковым Китаем. Он считает, что только они могут обеспечить безопасность и процветание тайваньского населения.

Одновременно с выборами главы администрации прошли выборы в Законодательный Юань - парламент Тайваня.

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