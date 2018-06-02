Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 2 июня 2018 г. 15:25 02.06.2018 - 15:25

Париж. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Снаряд времен Второй мировой войны обнаружен в субботу во время строительных работ на территории международного аэропорта Брюсселя, сообщает французская радиостанция "Эроп 1".

По ее данным, снаряд обезврежен и более не представляет никакой опасности ни для пассажиров, ни для авиаперевозчиков.

На время обезвреживания вокруг опасной находки был установлен 100-метровый периметр безопасности, отмечает радиостанция.

1ар вв

Neuer Inhalt Horizontal Line