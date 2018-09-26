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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 13:59 26.09.2018 - 13:59

Брюссель. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Трехсторонние переговоры по газоснабжению (ЕС-РФ-Украина) в среду в Брюсселе проходят интересно, считает замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский.

По его словам, на встрече представлены разные взгляды.

"Потому что разные гипотезы и разные взгляды", - пояснил замминистра, отвечая на вопросы российских журналистов.

Он отметил, что "выступало большое количество разных представителей от тех или иных организаций, которые занимаются прогнозированием в сфере спроса и потребления газа на территории стран Евросоюза".

"Каждая из организаций выступала со своей презентацией", - добавил А.Яновский, отметив, что, в том числе были представлены центр Сколково и Еврогаз.

Переговоры продлятся во второй половине дня, сообщил замминистра, так как "украинские коллеги не успели изложить свое представление".

Этот тур переговоров планируется завершить в среду за один день.

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