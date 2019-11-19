Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 16:16

Вашингтон. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Украинцев утомила ситуация вокруг нефтегазовой компании Burisma, в стране есть другие проблемы, заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос CNN.

"Я думаю, что все на Украине очень устали от Burisma (от связанного с ней скандала в США - ИФ). У нас своя страна. Мы независимы, у нас свои проблемы и вопросы", - подчеркнул Зеленский.

В палате представителей США в настоящее время проводят расследование, цель которого - выяснить, использовал ли президент США Дональд Трамп свое служебное положение для того, чтобы добиться от Киева помощи в борьбе против своего политического оппонента - бывшего вице-президента США Джо Байдена. Некоторые аспекты этого дела касаются работы сына Джо Байдена - Хантера - членом совета директоров нефтегазовой компании Burisma Limited на Украине.

Американские демократы, инициировавшие расследование, рассчитывают, что оно приведет к импичменту президента Трампа.

Несколько американских чиновников ранее заявляли, что Зеленский был близок к тому, чтобы объявить о начале расследования в отношении Байденов и Burisma, отмечает CNN.

Так, помощник временного поверенного в делах США на Украине Дэвид Холмс заявлял, что он слышал, как постпред США в Европейском Союзе Гордон Сондланд сообщил Трампу, что Зеленский инициирует расследование и сделает все, о чем его просит Трамп.

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