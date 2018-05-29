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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 1:31 30.05.2018 - 01:31

Нью-Йорк (ООН). 30 мая. ИНТЕРФАКС - Многие страны находятся в информационной самоизоляции от происходящего на востоке Украины и "питаются" штампами и клише западных СМИ, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"На Украине творится беззаконие, которое не потерпели бы ни в одном правовом государстве. Но там можно, и можно закрывать на это глаза. Власть в Киеве ведет наступление на основные права и свободы человека, подавляет инакомыслие, действует методами полицейского государства, потакает росту экстремистских и неонацистских настроений, ведет дело к насильственной украинизации страны", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на востоке Украины.

По словам российского дипломата, "что бы ни происходило на Украине, российский след - это универсальный тезис".

"Вы, дорогие друзья, находитесь в глубокой информационной самоизоляции от происходящего на Украине. Вы питаетесь штампами и клише западных СМИ и тезисами ваших украинских подопечных. Многие ли из вас занимались глубоким анализом социально-политической обстановки и морально-психологического климата в этой стране? Знаете ли вы, какие ведра помоев и ненависти изливает киевская власть на Россию, какую ложь они позволяют себе говорить и какой злобой пышут? Впрочем, не только они", - подчеркнул постпред РФ при ООН.

Он отметил, что "те СМИ, которые позволяют себе собственное мнение и нежелательное мировоззрение, даже не пророссийские и не враждебные, а просто оппозиционные, на Украине зачищают и закрывают". "Под каким предлогом? Правильно, потому что они агенты Кремля", - продолжил В.Небензя.

"Уровень шизофрении на Украине зашкаливает. Напомню, шизофрения - это не ругательство. Это психиатрический синдром раздвоения личности. Украина благодаря стараниям ее нынешних властей живет в двух параллельных мирах: состоянии фантомной гибридной войны с Россией и реальном мире, где никакого российского вторжения нет. Именно для того, чтобы реальность не опровергала и не пересекалась с созданным киевской властью виртуальным миром, необходим жесткий контроль информационного пространства", - заявил российский дипломат.

йф см

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