Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 22:40

Мадрид. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Не менее шести человек пострадали в четверг в результате очередных протестов в Барселоне, сообщает испанский телерадиоканал РТВЕ.

По его данным, сторонники "Комитетов защиты республики" вновь начали поджигать на улицах города контейнеры с мусором.

Это уже четвертая ночь беспорядков в Каталонии. Очередной виток напряженности связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

На пятницу в Каталонии намечена всеобщая забастовка, которая, как отмечают СМИ, также может перерасти в беспорядки.

Внешнеполитические ведомства ряда иностранных государств рекомендовали своим гражданам, находящимся в Каталонии, принимать повышенные меры безопасности.

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