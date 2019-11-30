Этот контент был опубликован 30 ноября 2019 г. 12:30

Лондон. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Число полицейских на улицах Лондона временно возрастет после недавнего нападения на Лондонском мосту, сообщает телеканал BBC со ссылкой на мэра города Садика Хана.

Такие меры будут действовать на протяжении несколько дней, чтобы жители британской столицы чувствовали себя спокойнее, заявил мэр Лондона.

"Полиция, службы безопасности, все мы будем сохранять бдительность", - отметил Садик Хан.

По словам Хана, мужчина, напавший с ножом на людей на Лондонском мосту, вероятнее всего, действовал в одиночку.

Мэр Лондона подчеркнул, что причин для повышения уровня террористической угрозы в Великобритании в настоящее время нет.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина нанес ножевые ранения пятерым прохожим на Лондонском мосту в Великобритании. Двое скончались на месте, остальные были госпитализированы. Преступник был застрелен полицейскими.

Служба полиции Лондона не исключает, что инцидент на Лондонском мосту может быть связан с терроризмом.

Полиция Великобритании установила личность подозреваемого в нападении на Лондонском мосту, ранее он уже имел судимость за преступления, связанные с терроризмом. По данным полиции, это 28-летний Усман Хан, проживавший в районе Стаффордшира.

В 2012 году его приговорили к тюремному заключению после того, как стало известно, что он совместно с еще восьмью террористами планировал взорвать здание Лондонской фондовой биржи. Уже в 2018 году Усман Хан вышел на свободу под расписку.

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