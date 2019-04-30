Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 20:21

Мадрид. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Выстрелы слышны на улицах Каракаса, передает во вторник венесуэльский телеканал NTN24.

На кадрах телеканала показаны люди в военной форме, стреляющие из винтовок на одной из улиц города.

О том, какие патроны используются, телеканал не сообщает.

В то же время диктор предупредил, что эти выстрелы могут нанести ущерб здоровью людей, поскольку они направлены не в воздух.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес предупредил о том, что "для защиты суверенитета и независимости страны" военные могут применить против протестующих оружие.

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