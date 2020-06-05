Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 8:44

Лондон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - На Фиджи в пятницу вылечился последний пациент с коронавирусом COVID-19, таким образом, в стране на данный момент нет активных случаев заражения, сообщил в пятницу премьер-министр этого тихоокеанского государства Фрэнк Баинимарама.

"На Фиджи только что вылечился последний из наших активных пациентов с COVID-19", - написал Баинимарама в своем твиттере.

"И, несмотря на то, что количество проведения тестов (на коронавирус - ИФ) растет с каждым днем, уже прошло 45 дней с тех пор, как мы зарегистрировали последний случай заражения", - добавил премьер.

Баинимарама подчеркнул, что за с начала коронавирусной пандемии в стране не зафиксировано летальных исходов среди заразившихся COVID-19.

"Наш показатель выздоровления составляет 100%", - подчеркнул премьер.

По мнению Баинимарамы, страна достигла таких показателей благодаря "услышанным молитвам, усердной работе и торжеству науки".

При этом премьер призвал придерживаться мер по борьбе с коронавирусной инфекцией для того, чтобы избежать второй волны пандемии.

"Мойте руки, носите маски в случае, если нехорошо себя чувствуете, а также соблюдайте с другими безопасную физическую дистанцию", - сказала Баинимарама.

Министр здравоохранения Фиджи Иферейми Вакайнабете в свою очередь заявил, что в стране продолжит действовать запрет на собрания более 20 человек в темное время суток.

Первый случай заражения коронавирусом в стране диагностировали в середине марта. Затем власти Фиджи ввели строгие меры изоляции и пограничный контроль. Таким образом, в стране за время пандемии выявили всего 18 заражений.

Многие страны в Океании быстро среагировали на вспышку COVID-19 и своевременно приняли решение закрыть границы и торговлю в секторе туризма, что поддерживает их экономику. Таким образом, во многих государствах региона, в частности, в Палау, Тонге, на Соломоновых островах, Маршалловых островах, Островах Кука, в Самоа, Вануату и Микронезии не было выявлено ни одного случая заражения.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции