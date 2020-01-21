Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 9:44

***В Австралии исследуют анализы мужчины, вернувшегося с респираторным заболеванием из Китая

Гонконг. 21 января. ИНТЕРФАКС - Коронавирус обнаружили у ребенка на Филиппинах, врачи пытаются установить, болеет ли он новым вирусом, уже унесшим жизни нескольких человек в Китае, сообщает во вторник филиппинская медиагруппа ABC-CBN.

По данным СМИ, 5-летний ребенок приехал в город Себу на Филиппинах из китайского города Ухань 12 января, чтобы учить английский.

Ребенок заболел, у него был жар, кашель и болело горло. Анализы показали, что он заражен неким коронавирусом, но на Филиппинах не смогли установить точный диагноз.

Чтобы точно определить штамм коронавируса, анализы, взятые у ребенка, отправили в Австралию. Если будет установлено, что ребенок заражен новым типом коронавируса, это будет первым подобным случаем на Филиппинах.

Кроме того, в австралийском штате Квинсленд в городе Брисбен врачи исследуют анализы пациента, который может быть заражен коронавирусом. Мужчина недавно был в Ухане, где новый тип коронавируса был зарегистрирован впервые. Оттуда он вернулся с респираторным заболеванием, результаты анализов на коронавирус пока неизвестны, сообщают австралийские СМИ.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Ухане зарегистрирован новый - четвертый - случай кончины человека, больного пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса.

По состоянию на вечер понедельника, по официальным данным, общее число заболевших в стране достигло 217 человек, 198 из них - в Ухане.

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в городе Ухань.

Случаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде.

В связи с этим медицинские власти Австралии начали проверку всех пассажиров, прибывающих в страну из Уханя, аналогичные меры введены в трех аэропортах США, в Таиланде.

Как сообщалось, Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

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