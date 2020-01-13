Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 8:30

Гонконг. 13 января. ИНТЕРФАКС - Жители населенных пунктов, расположенных близ вулкана Тааль на острове Лусон на Филиппинах, эвакуированы из-за извержения, сообщвет в понедельник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на филлипинское государственное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Существует риск возникновения вулканических цунами.

По данным AP, некоторые жители провинции не смогли покинуть свои районы из-за задымления, плохой видимости и недостатка транспортных средств. Кроме того, многие отказываются покидать свои дома и фермы.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщает, что за последние сутки произошло 87 землетрясений, вызванных извержением.

Как сообщает AP, отменены более 240 международных рейсов из аэропорта столицы Манилы, расположенной в 65 км от Тааля.

Какой-либо информации о пострадавших от извержения не поступало.

Накануне сообщалось, что более 2 тыс. жителей филиппинской столицы Манилы эвакуировали после того, как вулкан Тааль произвел мощный выброс пепла.

Высота столба пепла составила примерно 1 км, неподалеку от вулкана ощущались и вулканические колебания.

Как отмечают СМИ, последнее извержение вулкана Тааль произошло в октябре 1977 года.

1ви ар

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