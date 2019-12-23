Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 7:13

Гонконг. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Одиннадцать человек скончались, более 300 человек обратились за медпомощью после употребления некачественной кокосовой водки ламбаног на Филиппинах, сообщают местные СМИ.

Отравления произошли в провинциях Лагуна и Кесон. Люди скончались в период с четверга по воскресенье, сообщил журналистам мэр города Рисаль (провинция Лагуна) Венер Муньоз.

Состояние двоих госпитализированных, находившихся в критическом состоянии, улучшается, добавил градоначальник.

Нерегулируемое производство и продажа ламбанога распространены на Филиппинах. В 2018 году после употребления некачественной кокосовой водки в стране умерли 21 человек, отмечается в сообщении.

1вз вш

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!