Этот контент был опубликован 21 декабря 2019 г. 7:49

Вашингтон. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в ночь на субботу подписал акт о финансировании работы ряда государственных учреждений до 30 сентября 2020 года.

"Сегодня я подписал "Акт о консолидированных ассигнованиях 2020 г.", который таким образом приобрел силу закона. Он утверждает выделение ассигнований на работу некоторых служб федерального правительства до сентября 2020 года", - говорится в заявлении Трампа, распространенном Белым домом.

В администрации США отметили, что на эти цели будет направлено $1,4 трлн.

1ар ав

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