Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 8:03

Лондон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Уровень преступности и насилия значительно снизился в Великобритании за период распространения в стране коронавируса COVID-19, сообщает в четверг британский телеканал Sky News со ссылкой на Шелдона Томаса, основателя общественной организации Gangsline Foundation Trust, которая следит за эффективностью мер, предпринимаемых властями страны для сдерживания криминала.

В частности, по его словам, практически сошли на нет уличная торговля наркотиками и стычки между противоборствующими преступными группировками, а также количество убийств с криминальной подоплекой.

Основной причиной резкого снижения уровня преступности Шелдон Томас считает принятые в Великобритании строгие меры социального дистанцирования и значительное присутствие сил правопорядка на улицах британских городов.

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