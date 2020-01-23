Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 14:07

Иерусалим. 23 января. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг в Иерусалиме в ходе форума памяти Холокоста и борьбы с антисемитизмом призвал власти стран мира противодействовать Ирану.

"Я призываю все правительства присоединиться к жизненно необходимым усилиям по противостоянию Ирану", - сказал он.

Нетаньяху вновь отметил, что деятельность Ирана угрожает безопасности не только Израиля, но и всех стран Ближнего Востока.

"Я спешу заверить, что Израиль сделает все, что необходимо для того, чтобы защитить наше государство, защитить наш народ и защитить еврейское будущее", - подчеркнул Нетаньяху.

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