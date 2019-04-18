*** Официальной делегации США на форуме не будет
Пекин. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Участники второго саммита "Один пояс - один путь" по итогам встреч не будут подписывать какие-либо двусторонние соглашения, а ограничатся коммюнике, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй.
"Соглашений не будет, будет просто коммюнике, просто политический документ, заявление", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".
В частности, по его совам, на этой встрече не планируется заключать двусторонние китайско-российские соглашения.
В то же время, по словам заместителя министра, второй саммит "Один пояс - один путь" будет значительнее масштабнее предыдущего.
Китайский дипломат отметил, что американской официальной делегации на форуме не будет. В то же время замминистра допустил возможность присутствия на саммите бизнесменов или экспертов из США.
"Один пояс и один путь" - проект Китая по созданию глобальной инфраструктуры торговых путей, объединяющий два других проекта - "Экономический пояс шелкового пути" и "Морской Шелковый Путь 21 века".
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