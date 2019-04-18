Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 19:45

*** Официальной делегации США на форуме не будет

Пекин. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Участники второго саммита "Один пояс - один путь" по итогам встреч не будут подписывать какие-либо двусторонние соглашения, а ограничатся коммюнике, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй.

"Соглашений не будет, будет просто коммюнике, просто политический документ, заявление", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В частности, по его совам, на этой встрече не планируется заключать двусторонние китайско-российские соглашения.

В то же время, по словам заместителя министра, второй саммит "Один пояс - один путь" будет значительнее масштабнее предыдущего.

Китайский дипломат отметил, что американской официальной делегации на форуме не будет. В то же время замминистра допустил возможность присутствия на саммите бизнесменов или экспертов из США.

"Один пояс и один путь" - проект Китая по созданию глобальной инфраструктуры торговых путей, объединяющий два других проекта - "Экономический пояс шелкового пути" и "Морской Шелковый Путь 21 века".

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