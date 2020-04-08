Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 11:57

Париж. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Примерно 40 моряков на борту единственного действующего авианосца ВМС Франции "Шарль де Голль", направляющегося на базу прописки в Тулон, проявляют симптомы, схожие с наблюдаемыми при коронавирусе COVID-19, сообщает портал Naval news.

"Около 40 моряков - сейчас под наблюдением на борту авианосца "Шарль де Голль", в настоящий момент находящегося в Атлантическом океане в рамках операции "Фош". У них симптомы, совпадающие с возможным заражением COVID-19. Эти первые симптомы проявились недавно", - цитирует выдержки из заявления Минобороны Франции портал, специализирующийся на военно-морской тематике.

Отмечается, что курсировавший с января в Атлантическом океане авианосец уже направлялся обратно в Тулон на средиземноморском побережье Франции, когда возникли подозрения на наличие коронавируса на борту. Такое решение было принято французским командованием, хотя согласно первоначальным планам авианосец должен был вернуться 23 апреля.

В настоящий момент моряков с подозрением на коронавирус изолировали, и их состояние не демонстрирует признаков ухудшения. Позднее в среду на борт "Шарля де Голля" должны прибыть специалисты, которые возьмут анализы у моряков и будут препятствовать дальнейшему распространению вируса на корабле.

Тем временем экипаж авианосца предпринимает все меры предосторожности.

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