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Пекин. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Взрыв прогремел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, передают местные СМИ.
Инцидент произошел на заводе компании Tianjiayi Chemical, который специализируется на производстве пестицидов. Он расположен в городе Яньчэн провинции Цзянсу.
По данным китайских СМИ, в результате взрыва есть пострадавшие. Их число уточняется.
Отмечается также, что взрывной волной выбило окна расположенных по соседству зданий, среди которых - школа. Повреждены десятки автомобилей, которые были припаркованы близ завода.
Причина взрыва пока не установлена.
Между тем, китайское агентство по оценке сейсмической активности сообщило, что зафиксировало в районе провинции Цзянсу землетрясение магнитудой 3.
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