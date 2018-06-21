Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 20:16 21.06.2018 - 20:16

*** Общественные наблюдатели посещают задержанных иностранцев

Нью-Йорк (ООН), 21 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил о считанных случаях задержаний за правонарушения в России иностранцев, приехавших в качестве болельщиков на Чемпионат мира по футболу.

"Могу сказать, что эти цифры не столь существенны, чтобы позволить говорить каким-то недоброжелателям за рубежом о том, что идут какие-то повальные задержания. Да, имеют место быть единичные случаи, мы своевременно на них реагируем, привлекаем в установленном законом порядком к ответственности", - сказал В.Колокольцев журналистам в штаб-квартире ООН, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что "члены общественных наблюдательных комиссий посещают места пребывания задержанных граждан из числа иностранцев за те или иные виды преступления".

"Особых проблем там, насколько мне известно, не имеется", - подчеркнул он.

1йф ки

Neuer Inhalt Horizontal Line