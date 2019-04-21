Этот контент был опубликован 21 апреля 2019 г. 11:36

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Брюссель. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство Шри-Ланки вводит комендантский час после того, как в стране прогремели восемь взрывов, передают в воскресенье западные СМИ.

Информации о сроках действия комендантского часа не приводится.

По словам министра обороны Шри-Ланки Рувана Виджевардене, комендантский час может действовать до тех пор, пока власти страны не удостоверятся в отсутствии опасности для местных жителей и туристов.

СМИ также сообщают, что власти Шри-Ланки заблокировали доступ к основным социальным сетям и приложениям для обмена сообщениями, чтобы избежать распространения ложной информации.

Ранее в воскресенье на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

В результате взрывов погибли, по меньшей мере, 185 человек, еще более 500 человек получили ранения.

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