Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 20:11

Дели. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Туристический сектор Шри-Ланки готов к работе и предпринял все необходимые меры для обеспечения безопасности туристов, сообщили в среду в Управлении по развитию туризма страны.

"Турсектор Шри-Ланки хотел бы заверить весь мир в том, что страна открыта для туристического бизнеса и что все возможные меры приняты для безопасности туристов", - говорится в сообщении ведомства, размещенном в Facebook.

В нем отмечается, что после серии взрывов ведомство разместило своих специалистов в больницах, отелях и аэропортах, чтобы обеспечить любую поддержку и помощь туристам, а также открыла круглосуточную горячую линию.

Индустрия туризма является одним из основных источников дохода Шри-Ланки. Ежегодно островное государство посещает около 2,5 млн человек.

Ранее сообщалось, что после серии взрывов туристы стали массово покидать Шри-Ланку из соображений безопасности.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов, в результате которых погибли 359 человек. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Полиция Шри-Ланки арестовала 60 подозреваемых в причастности к взрывам. По информации CNN, атаки совершили девять террористов-смертников.

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