Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 13:11

Дели. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти Шри-Ланки в понедельник объявили о введении чрезвычайного положения в стране после того, как накануне в стране произошла серия терактов, сообщают местные СМИ со ссылкой на канцелярию президента.

В ведомстве отметили, что чрезвычайное положение введено в стране для того, чтобы позволить полиции и военным обеспечить безопасность населения.

Ранее в понедельник власти Шри-Ланки вновь ввели комендантский час в Коломбо в связи с угрозой новых атак.

Комендантский час действует с 20:00 понедельника до 4:00 вторника по местному времени (18:00-02:00 мск).

Кроме того, 22-23 апреля в стране объявили нерабочими, чтобы избежать большого скопления людей на улице и в общественных местах. Кроме того, во вторник в стране объявлен национальный траур.

По последним данным, в результате терактов погибли 290 человек, более 500 получили ранения.

1тэ ар

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