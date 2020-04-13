Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 9:43

Гонконг. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство Шри-Ланки объявило о планах открыть в мае учебные заведения, закрытые в рамках мер по борьбе с коронавирусом, сообщают азиатские СМИ.

Занятия в школах планируется возобновить 11 мая, в университетах - 4 мая.

Власти страны указали, что, учитывая нынешнюю тенденцию, можно полагать, что ситуация с коронавирусом к этому времени на острове станет "безопасной".

С 20 марта на Шри-Ланке в связи со вспышкой COVID-19 действуют специальные ограничительные меры, введен комендантский час.

С начала вспышки коронавирусной инфекции на Шри-Ланке выявили 210 случаев заражения, 7 человек скончалось.

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