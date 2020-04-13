Гонконг. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство Шри-Ланки объявило о планах открыть в мае учебные заведения, закрытые в рамках мер по борьбе с коронавирусом, сообщают азиатские СМИ.
Занятия в школах планируется возобновить 11 мая, в университетах - 4 мая.
Власти страны указали, что, учитывая нынешнюю тенденцию, можно полагать, что ситуация с коронавирусом к этому времени на острове станет "безопасной".
С 20 марта на Шри-Ланке в связи со вспышкой COVID-19 действуют специальные ограничительные меры, введен комендантский час.
С начала вспышки коронавирусной инфекции на Шри-Ланке выявили 210 случаев заражения, 7 человек скончалось.
1вл эф