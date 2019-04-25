Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 10:33

Вашингтон. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - В католических храмах на Шри-Ланке вплоть до улучшения ситуации с безопасностью временно не будут проходить церковные службы, передает в четверг телеканал CNN.

Подобные меры приняты в соответствии с указанием архиепископа Коломбо кардинала Малколма Ранджита после недавней серии терактов.

Ожидается, что ограничения останутся в силе до понедельника, 29 апреля.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов, в результате которых погибли 359 человек. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Полиция Шри-Ланки арестовала 60 подозреваемых в причастности к взрывам. По информации CNN, атаки совершили девять террористов-смертников.

1тэ аю

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