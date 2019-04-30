Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 10:30

Лондон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Судебно-медицинские эксперты Шри-Ланки установили личности 42 иностранцев, погибших при серии терактов в отелях и церквях на католическую Пасху, передают западные СМИ со ссылкой на заявление представителей МИД страны.

По их данным, еще 12 иностранцев числятся пока пропавшими без вести после терактов. Они отмечают, что в морге столицы страны Коломбо до сих пор находятся останки неопознанных людей. Власти Шри-Ланки не исключают, что среди них могут быть иностранцы.

Еще пятеро иностранцев, пострадавших при терактах, находятся в больницах.

Согласно заявлению МИД Шри-Ланки, в результате серии теракта погибли 11 граждан Индии, шестеро британцев, четыре гражданина Китая и трое подданных Дании. Также погибли по два человека из Испании, Саудовской Аравии, Турции, и по одному человеку из Бангладеш, Японии, Нидерландов, Португалии, Швейцарии и Соединенных Штатов. Кроме того, у шести погибших иностранцев было двойное гражданство.

Ранее сообщалось, что среди 253 погибших при терактах порядка 40 человек являлись иностранцами.

21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Ответственность за теракты брала на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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