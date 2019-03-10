Этот контент был опубликован 10 марта 2019 г. 9:02

Мадрид. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что на энергетический сектор страны была совершена кибератака, передают в воскресенье западные СМИ.

"Мы выявили, что они (враги Венесуэлы - ИФ) проводят высокотехнологичные атаки на энергосистемы", - сказал Н.Мадуро, выступая в Каракасе перед своими сторонниками.

По его словам, система электроснабжения была восстановлена на 70%, когда "в полдень на нас была совершена еще одна кибератака, которая нарушила процесс восстановления и вновь сломала систему, и все что было восстановлено до полудня".

Кроме того, Н.Мадуро сообщил, что один из генераторов электроэнергии, который функционировал "отлично", также перестал работать. Президент страны обвинил в этом внутренние силы, которые "проникли в энергетическую компанию изнутри".

"Мы ведем расследование и исправляем сбой, потому что есть много тех, кто нападает на электрическую компанию изнутри", - сказал он.

Н.Мадуро поблагодарил армию страны за то, что военнослужащие противостояли "попытке госпереворота".

Ранее министр информации страны Хорхе Родригес заявил, что причиной масштабного отключения электроэнергии стала кибератака, направленная на автоматическую систему контроля ГЭС "Гури". При этом он выразил мнение, что эта атака была проведена с территории США.

Х.Родригес пообещал, что в ближайшие дни Каракас передаст в международные организации доказательства американской кибератаки.

1кю бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!