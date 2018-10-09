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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 14:48 09.10.2018 - 14:48

Кабул. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Восемь человек погибли, 11 человек получили ранения при взрыве, прогремевшем во вторник в избирательном штабе кандидата в депутаты афганского парламента в городе Лашкаргах, административном центре южной афганской провинции Гильменд, сообщает афганский телеканал TOLO news.

В пресс-службе правительства провинции сообщили, что среди погибших - кандидат в депутаты Салех Мохаммад Ачакзай. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, число жертв может возрасти.

Парламентские выборы в Афганистане запланированы на 20 октября. Ни одна из действующих в стране экстремистских групп пока не взяла на себя ответственность за нападение. Ранее с угрозами сорвать выборы выступило движение "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России).

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