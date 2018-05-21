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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 10:50 21.05.2018 - 10:50

Дубай. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Сирии проводят в понедельник эвакуацию мирных граждан из удерживаемого террористами из группировки ИГ (запрещена в РФ) квартала Хаджар-эль-Асвад, сообщают официальные сирийские СМИ со ссылкой на военный источник.

В настоящее время в квартале действует гуманитарное перемирие, цель которого - дать время на эвакуацию, женщин, детей, пожилых людей. Ожидается, что позже в понедельник перемирие завершится, и правительственные войска возобновят наступательную операцию.

При этом сирийские военные заверяют, что никаких соглашений об эвакуации самих террористов не заключено.

По сообщению агентства ЭФЭ, связанные с сирийской оппозицией активисты утверждают, что эвакуация людей на юге Дамаска проводится с воскресенья.

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