На юге Ирана произошли беспорядки, спровоцированные нехваткой питьевой воды
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Дубай. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Столкновения сотрудников полиции и иранцев, недовольных нехваткой воды, продолжились в ночь на понедельник на юго-западе Ирана, сообщают официальные иранские СМИ.
По данным агентства ИРНА, беспорядки вспыхнули сначала в субботу в городе Абадан, а позднее и в городе Коррамшар. Оба населенных пункта находятся в провинции Хузестан.
В Коррамшаре в ходе столкновений в субботу пострадали 11 человек, среди которых - 10 полицейских и один демонстрант.
Участники акций протеста забрасывали стражей порядка камнями и строительным мусором, а также поджигали машины. В ответ на это полиция применила слезоточивый газ.
Причиной недовольства стала нехватка питьевой воды, которую многие местные жители объясняют неудачной экономической политикой иранского правительства.
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Интерфакс