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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 10:56 02.07.2018 - 10:56

Дубай. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Столкновения сотрудников полиции и иранцев, недовольных нехваткой воды, продолжились в ночь на понедельник на юго-западе Ирана, сообщают официальные иранские СМИ.

По данным агентства ИРНА, беспорядки вспыхнули сначала в субботу в городе Абадан, а позднее и в городе Коррамшар. Оба населенных пункта находятся в провинции Хузестан.

В Коррамшаре в ходе столкновений в субботу пострадали 11 человек, среди которых - 10 полицейских и один демонстрант.

Участники акций протеста забрасывали стражей порядка камнями и строительным мусором, а также поджигали машины. В ответ на это полиция применила слезоточивый газ.

Причиной недовольства стала нехватка питьевой воды, которую многие местные жители объясняют неудачной экономической политикой иранского правительства.

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